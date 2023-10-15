Нетаньяху пообещал уничтожить «Хамас»
Израиль уничтожит палестинскую группировку «Хамас», военные на передовой знают, что за ними стоит вся нация, и готовы истребить «кровавых монстров», заявил в ходе заседания чрезвычайного правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Политик начал еженедельное заседание с минуты молчания в память о погибших в ходе боевых действий израильтян – «о наших братьях и сестрах, которые были хладнокровно убиты, и о наших героических воинах, павших в боях», передает The Times of Israel.
«Хамас думал, что мы сломаемся, но мы уничтожим Хамас», – сказал Нетаньяху, добавив, что единство Израиля «несет четкий сигнал людям, врагам и всему миру».
«Я видел наших замечательных воинов, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштабность задачи. Они готовы действовать в любой момент, чтобы истребить восставших против нас кровавых монстров», — заявил премьер.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры о перемирии с «Хамасом», поскольку планирует уничтожить палестинскую группировку. 9 октября ЦАХАЛ объявил о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации.
14 октября израильские военные объявили о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава. На следующий день СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию из-за погоды, поскольку облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха.
В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами.