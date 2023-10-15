Нетаньяху пообещал уничтожить «Хамас»

«Я видел наших замечательных воинов, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштабность задачи. Они готовы действовать в любой момент, чтобы истребить восставших против нас кровавых монстров», — заявил премьер.