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Политика

Нетаньяху пообещал уничтожить «Хамас»

Ведомости

Израиль уничтожит палестинскую группировку «Хамас», военные на передовой знают, что за ними стоит вся нация, и готовы истребить «кровавых монстров», заявил в ходе заседания чрезвычайного правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политик начал еженедельное заседание с минуты молчания в память о погибших в ходе боевых действий израильтян – «о наших братьях и сестрах, которые были хладнокровно убиты, и о наших героических воинах, павших в боях», передает The Times of Israel. 

«Хамас думал, что мы сломаемся, но мы уничтожим Хамас», – сказал Нетаньяху, добавив, что единство Израиля «несет четкий сигнал людям, врагам и всему миру».

«Я видел наших замечательных воинов, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштабность задачи. Они готовы действовать в любой момент, чтобы истребить восставших против нас кровавых монстров», — заявил премьер.

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7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры о перемирии с «Хамасом», поскольку планирует уничтожить палестинскую группировку. 9 октября ЦАХАЛ объявил о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации.

14 октября израильские военные объявили о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава. На следующий день СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию из-за погоды, поскольку облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха.

В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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