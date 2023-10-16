Москалькова назвала трудным диалог с Киевом о защите поддерживающих Россию людей
Диалог с Киевом по защите граждан РФ и Украины с пророссийскими взглядами идет трудно, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Очень трудно идет диалог по защите гражданских лиц – граждан РФ и граждан Украины, которые подвергнуты репрессиям на территории Украины в связи с пророссийскими взглядами, только взглядами, этого достаточно, чтобы получить длительный срок лишения свободы. Я уже не говорю об условиях их содержания и способах, которыми получаются доказательства по делу», – пояснила она в ходе заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей (цитата по ТАСС).
9 октября на 54-й сессии Совета по правам человека ООН заместитель верховного комиссара по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила, что организация обеспокоена осуждением потенциально невиновных лиц на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией. Всего Киев возбудил около 6000 таких уголовных дел.
Госдума и Совет Федерации создали парламентскую комиссию по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей в июле. В ее состав вошло 13 депутатов и 13 сенаторов. Эксперты «Ведомостей» отмечали, что Россия таким образом отвечает на схожие обвинения в свой адрес.