Москалькова назвала трудным диалог с Киевом о защите поддерживающих Россию людей

«Очень трудно идет диалог по защите гражданских лиц – граждан РФ и граждан Украины, которые подвергнуты репрессиям на территории Украины в связи с пророссийскими взглядами, только взглядами, этого достаточно, чтобы получить длительный срок лишения свободы. Я уже не говорю об условиях их содержания и способах, которыми получаются доказательства по делу», – пояснила она в ходе заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей (цитата по ТАСС).