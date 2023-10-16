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Москалькова назвала трудным диалог с Киевом о защите поддерживающих Россию людей

Ведомости

Диалог с Киевом по защите граждан РФ и Украины с пророссийскими взглядами идет трудно, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Очень трудно идет диалог по защите гражданских лиц – граждан РФ и граждан Украины, которые подвергнуты репрессиям на территории Украины в связи с пророссийскими взглядами, только взглядами, этого достаточно, чтобы получить длительный срок лишения свободы. Я уже не говорю об условиях их содержания и способах, которыми получаются доказательства по делу», – пояснила она в ходе заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей (цитата по ТАСС).

9 октября на 54-й сессии Совета по правам человека ООН заместитель верховного комиссара по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила, что организация обеспокоена осуждением потенциально невиновных лиц на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией. Всего Киев возбудил около 6000 таких уголовных дел.

Госдума и Совет Федерации создали парламентскую комиссию по расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей в июле. В ее состав вошло 13 депутатов и 13 сенаторов. Эксперты «Ведомостей» отмечали, что Россия таким образом отвечает на схожие обвинения в свой адрес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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