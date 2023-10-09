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В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за сотрудничество с Россией

Ведомости

На Украине возбуждено около 6000 уголовных дел по обвинению местных жителей в сотрудничестве с Россией, в ООН обеспокоены осуждением потенциально невиновных лиц, сообщила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.

«Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных [на Украине] и даже осужденных лиц стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом», – уточнила она на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией. Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет.

Российский МИД в прошлом году призывал государства – члены ООН и гуманитарные организации оказать влияние на киевское руководство, чтобы предотвратить карательные мероприятия в отношении мирных жителей Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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