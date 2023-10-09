В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за сотрудничество с Россией

«Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных [на Украине] и даже осужденных лиц стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом», – уточнила она на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН (цитата по «РИА Новости»).