В ООН обеспокоились из-за арестов на Украине за сотрудничество с Россией
На Украине возбуждено около 6000 уголовных дел по обвинению местных жителей в сотрудничестве с Россией, в ООН обеспокоены осуждением потенциально невиновных лиц, сообщила заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
«Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных [на Украине] и даже осужденных лиц стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом», – уточнила она на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН (цитата по «РИА Новости»).
В марте 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме, согласно которому вводится уголовная ответственность за сотрудничество с Россией. Он предполагает уголовную ответственность за «бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и прочее сотрудничество с государством-агрессором» сроком до 15 лет.
Российский МИД в прошлом году призывал государства – члены ООН и гуманитарные организации оказать влияние на киевское руководство, чтобы предотвратить карательные мероприятия в отношении мирных жителей Украины.