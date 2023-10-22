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Лавров встретится в Иране с министрами Азербайджана и Армении

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 октября проведет переговоры с главами МИД Ирана, Азербайджана и Армении в Тегеране. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», – сказала она.

Иранское государственное агентство IRNA ранее сообщило о планах министров четырех государств провести встречу в Иране в рамках формата «3+3». Сообщалось, что на переговорах они планируют обсудить последние события на Южном Кавказе и вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Основной темой встречи агентство называло мирные переговоры между Баку и Ереваном.

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19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновалось в соседней Армении. 

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшей столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Сейчас город называется Ханкенди. 17 октября Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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