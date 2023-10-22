Лавров встретится в Иране с министрами Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 октября проведет переговоры с главами МИД Ирана, Азербайджана и Армении в Тегеране. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране», – сказала она.
Иранское государственное агентство IRNA ранее сообщило о планах министров четырех государств провести встречу в Иране в рамках формата «3+3». Сообщалось, что на переговорах они планируют обсудить последние события на Южном Кавказе и вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Основной темой встречи агентство называло мирные переговоры между Баку и Ереваном.
19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновалось в соседней Армении.
15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшей столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Сейчас город называется Ханкенди. 17 октября Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта.