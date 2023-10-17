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Алиев заявил о завершении карабахского конфликта

Ведомости

Тема карабахского конфликта окончательно закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…> Это большое счастье», – цитирует ТАСС слова Алиева.

19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.

23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновалось в соседней Армении. Параллельно представители Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся (их точное количество неизвестно).

15 октября Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшей столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Сейчас город называется Ханкенди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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