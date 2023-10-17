Алиев заявил о завершении карабахского конфликта
Тема карабахского конфликта окончательно закрыта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…> Это большое счастье», – цитирует ТАСС слова Алиева.
19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе.
23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большинство из них обосновалось в соседней Армении. Параллельно представители Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся (их точное количество неизвестно).
15 октября Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в бывшей столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Сейчас город называется Ханкенди.