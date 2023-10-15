Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в городе Ханкенди, который был столицей Нагорного Карабаха (Степанакерт) и перешел под контроль Азербайджана. Об этом сообщает государственное агентство «Азертадж».
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. 23 сентября Алиев заявил, что после «антитеррористической операции» в Карабахе сложились более благоприятные условия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном. В конце сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
К 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион, большая их часть обосновалась в соседней Армении. Параллельно представители официального Баку провели несколько встреч с делегацией карабахских армян относительно условий проживания оставшихся, чье точное количество неизвестно. Алиев ранее говорил, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха должен пройти успешно. Он отмечал, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана вне зависимости от национальности, а их права и свободы будут обеспечены в полном объеме.