В Грузии встретились премьеры Армении и Азербайджана

Ранее Пашинян, отвечая на вопрос, является ли присутствие российских военных в Армении преимуществом или препятствием, отметил, что на данный момент Ереван «не увидел преимуществ» в рамках конфликта с Азербайджаном по Нагорном Карабаху. Он также уточнил, что вопрос вывода российской военной базы из республики не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что России и Армении «негоже» общаться через газеты, Кремль рассчитывает получить информацию об отношениях Москвы и Еревана при разговоре с армянскими коллегами.