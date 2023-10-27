В Грузии встретились премьеры Армении и Азербайджана
В Грузии прошла трехсторонняя встреча премьер-министров Грузии, Армении и Азербайджана Ираклия Гарибашвили, Никола Пашиняна и Али Асадова. Фото мероприятия опубликовала пресс-служба грузинского правительства.
«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял глав делегаций, участвующих в «Тбилисском форуме Шелкового пути», на гала-ужине, организованном в их честь», – говорится в сообщении.
Всего в форуме приняли участие 2000 делегатов из 60 стран.
Как отмечает грузинское издание Imedinews, встреча премьеров Армении и Азербайджана стала первой после сентябрьских событий в Карабахе. Стороны, как утверждается, несколько часов обсуждали конфликт между странами с глазу на глаз. Руководство Грузии, отмечает издание, ранее предложило азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву во время его визита в Тбилиси предоставить платформу для переговоров с Ереваном, на что тот сразу согласился.
Ранее армянский премьер заявлял о возможности подписания мирного договора с Баку в испанской Гранаде 5 октября, но в последний момент азербайджанский президент Ильхам Алиев отменил эту встречу. Следующие переговоры глав государств были запланированы на конец октября, и в этот раз встречу отменили «из-за нехватки времени», сообщил 25 октября спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
Ранее Пашинян, отвечая на вопрос, является ли присутствие российских военных в Армении преимуществом или препятствием, отметил, что на данный момент Ереван «не увидел преимуществ» в рамках конфликта с Азербайджаном по Нагорном Карабаху. Он также уточнил, что вопрос вывода российской военной базы из республики не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что России и Армении «негоже» общаться через газеты, Кремль рассчитывает получить информацию об отношениях Москвы и Еревана при разговоре с армянскими коллегами.