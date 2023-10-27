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В Грузии встретились премьеры Армении и Азербайджана

Ведомости

В Грузии прошла трехсторонняя встреча премьер-министров Грузии, Армении и Азербайджана Ираклия Гарибашвили, Никола Пашиняна и Али Асадова. Фото мероприятия опубликовала пресс-служба грузинского правительства.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял глав делегаций, участвующих в «Тбилисском форуме Шелкового пути», на гала-ужине, организованном в их честь», – говорится в сообщении.

Всего в форуме приняли участие 2000 делегатов из 60 стран.

Как отмечает грузинское издание Imedinews, встреча премьеров Армении и Азербайджана стала первой после сентябрьских событий в Карабахе. Стороны, как утверждается, несколько часов обсуждали конфликт между странами с глазу на глаз. Руководство Грузии, отмечает издание, ранее предложило азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву во время его визита в Тбилиси предоставить платформу для переговоров с Ереваном, на что тот сразу согласился.

Ранее армянский премьер заявлял о возможности подписания мирного договора с Баку в испанской Гранаде 5 октября, но в последний момент азербайджанский президент Ильхам Алиев отменил эту встречу. Следующие переговоры глав государств были запланированы на конец октября, и в этот раз встречу отменили «из-за нехватки времени», сообщил 25 октября спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

Ранее по теме: Премьер Армении не видит преимуществ в военной базе РФ на территории страны

Ранее Пашинян, отвечая на вопрос, является ли присутствие российских военных в Армении преимуществом или препятствием, отметил, что на данный момент Ереван «не увидел преимуществ» в рамках конфликта с Азербайджаном по Нагорном Карабаху. Он также уточнил, что вопрос вывода российской военной базы из республики не обсуждается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что России и Армении «негоже» общаться через газеты, Кремль рассчитывает получить информацию об отношениях Москвы и Еревана при разговоре с армянскими коллегами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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