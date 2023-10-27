Премьер Армении не видит преимуществ в военной базе РФ на территории страны

Премьер Армении не видит преимуществ в военной базе РФ на территории страныВ Кремле хотят понять, что он имел в виду
Москва в диалоге с Ереваном рассчитывает получить информацию о том, что имел в виду премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о необходимости «диверсификации отношений в сфере безопасности». Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя интервью армянского премьера изданию The Wall Street Journal (WSJ). «Мы не склонны воспринимать WSJ как первоисточник, поэтому нужно еще понять, о чем именно говорил господин Пашинян. Негоже России и Армении общаться через газеты. Мы продолжаем диалог с нашими армянскими коллегами и будем делать это дальше», – добавил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что Москва приложит усилия, чтобы помочь Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора.
Накануне Пашинян заявил WSJ, что Армения ищет себе новых партнеров, поскольку Россия «не выполнила свои союзнические обязательства» во время эскалации на армяно-азербайджанской границе в мае 2021 г. и в сентябре 2022 г. По его словам, Ереван решил диверсифицировать свои отношения в сфере безопасности после восстановления Баку суверенитета над Нагорным Карабахом в конце сентября. Армянский премьер заявил, что на фоне продолжающегося армяно-азербайджанского конфликта Ереван не увидел «преимуществ» от размещения 102-й российской военной базы в Гюмри на севере Армении. При этом он отметил, что пока армянская сторона не обсуждает с Москвой возможность ее вывода с армянской территории. «Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал Пашинян.
102-я база в Гюмри эквивалентна мотострелковой бригаде (численность до 3000 человек), кроме того, в Армении развернута российская авиагруппа с истребителями МиГ-29 и вертолетами. Текущие соглашения предусматривают их пребывание до 2044 г. Границы с Ираном и Турцией охраняет пограничная служба ФСБ. Во всех этих формированиях большая часть рядовых и сержантов – граждане Армении. Кроме того, в 2020 г. в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе были развернуты российские миротворцы, но будущее их пребывания в регионе после ликвидации армянского Нагорного Карабаха не ясно.
На вопрос журналиста о перспективах дальнейшего членства Армении в ОДКБ премьер-министр заявил, что Ереван остается в организации, так как сверяет свои позиции с другими членами и не хочет недопонимания. На армяно-азербайджанском треке Пашинян также заявил, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном может состояться в ближайшие месяцы на основе принципов, изложенных в Алма-Атинской декларации 1991 г., по которой стороны признавали территориальную целостность друг друга в административных границах советских республик. Ранее армянский премьер заявлял о возможности подписания мирного договора с Баку в испанской Гранаде 5 октября, но в последний момент азербайджанский президент Ильхам Алиев отменил эту встречу. Следующие переговоры глав государств были запланированы на конец октября и в этот раз встречу отменили «из-за нехватки времени», сообщил 25 октября спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
Армения не первый год переориентирует свою внешнюю политику в пользу сближения с Западом, сказал кавказовед Андрей Арешев. По его словам, после фактического решения карабахского вопроса в первую очередь армянская сторона начнет сближаться с Турцией. Более того, армянские власти, по мнению Арешева, подбирая исторические нарративы, попытаются обвинить Россию во всех своих бедах, в том числе в контексте карабахского конфликта. «Это позволит армянской стороне политически и экономически переориентировать страну на Запад, впоследствии Ереван будет настаивать на выводе российских войск из Гюмри», – полагает эксперт.
По словам научного сотрудника Института Кавказа Гранта Микаэляна, Запад не будет принимать Армению в свою орбиту в полной мере. Для западных стран, продолжает эксперт, вполне достаточно, что Ереван отдаляется от Москвы и сближается с Анкарой. При этом, добавляет эксперт, курс Пашиняна не пользуется сильной поддержкой в Армении. Что касается военной базы в Гюмри, то недостаточно мнения одного Пашиняна – выведут войска только по готовности России, считает эксперт. Мирный же договор, по мнению Микаэляна, содержательно является капитуляцией армянской стороны и формализацией всех действий Азербайджана ранее. Помешать подписанию могут разные видения договора в Ереване и Баку, а также борьба между Россией и Западом за право заключить его под своей эгидой, заключил эксперт.