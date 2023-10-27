Премьер Армении не видит преимуществ в военной базе РФ на территории страны

Накануне Пашинян заявил WSJ, что Армения ищет себе новых партнеров, поскольку Россия «не выполнила свои союзнические обязательства» во время эскалации на армяно-азербайджанской границе в мае 2021 г. и в сентябре 2022 г. По его словам, Ереван решил диверсифицировать свои отношения в сфере безопасности после восстановления Баку суверенитета над Нагорным Карабахом в конце сентября. Армянский премьер заявил, что на фоне продолжающегося армяно-азербайджанского конфликта Ереван не увидел «преимуществ» от размещения 102-й российской военной базы в Гюмри на севере Армении. При этом он отметил, что пока армянская сторона не обсуждает с Москвой возможность ее вывода с армянской территории. «Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал Пашинян.