Средства ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника – за городом в западной части Ростова и в центре. В результате падения одного из них пострадал один человек, также было повреждено несколько автомобилей и зданий. В городе из-за инцидента ввели режим ЧС.