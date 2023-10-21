Средства ПВО уничтожили воздушную цель в Ростовской области
В небе над Ростовской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена. Благодарю наших военных за хорошую работу», – написал он.
До этого Голубев сообщал о работе ПВО 19 октября. Воздушную цель сбили утром на подлете к территории региона, разрушений и пострадавших на земле не было.
Кроме того, ночью 7 сентября в Ростове-на-Дону было сбито два беспилотника – за городом в западной части Ростова и в центре. В результате падения одного из них пострадал один человек, также было повреждено несколько автомобилей и зданий. В городе из-за инцидента ввели режим ЧС.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.