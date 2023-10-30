СМИ узнали о грядущих перестановках в команде Зеленского из-за неудач ВСУ

Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью». Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек.