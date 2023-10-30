СМИ узнали о грядущих перестановках в команде Зеленского из-за неудач ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить как минимум одного из министров, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, из-за неудач ВСУ. Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой на источник из окружения главы Украины.
По словам источника, перестановок в команде президента следует ожидать из-за того, что Зеленский отказывается мириться с тем, что холода затруднят продвижение войск, заблокировав линию фронта, по крайней мере, до весны.
«Придется уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы кто-то понес ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», – заявил источник.
По его словам, некоторые командиры фронтовых подразделений стали отказываться от приказов наступать, даже если они исходили непосредственно из администрации президента: «Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону».
В том же тексте журнала утверждается, что Зеленский потерял оптимизм из-за охлаждения интереса Запада к Украине. Украинский президент чувствует себя преданным своими западными союзниками, лишившими его средств для успешного продолжения противостояния.
Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью». Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек.