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СМИ узнали о грядущих перестановках в команде Зеленского из-за неудач ВСУ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить как минимум одного из министров, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, из-за неудач ВСУ. Об этом сообщил журнал The Time со ссылкой на источник из окружения главы Украины.

По словам источника, перестановок в команде президента следует ожидать из-за того, что Зеленский отказывается мириться с тем, что холода затруднят продвижение войск, заблокировав линию фронта, по крайней мере, до весны.

«Придется уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы кто-то понес ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», – заявил источник.

По его словам, некоторые командиры фронтовых подразделений стали отказываться от приказов наступать, даже если они исходили непосредственно из администрации президента: «Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону».

В том же тексте журнала утверждается, что Зеленский потерял оптимизм из-за охлаждения интереса Запада к Украине. Украинский президент чувствует себя преданным своими западными союзниками, лишившими его средств для успешного продолжения противостояния.

Украина объявила о начале контрнаступления в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября российский президент заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов. 15 октября он сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью». Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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