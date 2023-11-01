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В «Ростехе» сообщили о росте производства танков в семь раз

Ведомости

За год «Ростех» нарастила производство танков в семь раз. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире «России-24».

«Нарастили мы в разы. <...> Только за год увеличилось производство танков в семь раз», – сказал он (цитата по ТАСС).

Чемезов уточнил, что производство легкой бронетехники, включая БМП, БМД и бронированные автомобили, выросло в 4,5 раза, а артиллерии и РСЗО – в 2,5 раза. По его словам, производство боеприпасов и некоторых других видов вооружений удалось нарастить в 60 раз.

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В марте 2023 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что расход боеприпасов в условиях спецоперации многократно возрос, призвал увеличить их производство. Такую же задачу перед предприятиями ставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Уже в июле он сообщил о росте выпуска боеприпасов более чем в 10 раз.

Кроме того, в августе президент РФ Владимир Путин призвал «Ростех» увеличить долю производства новейшего вооружения, в том числе беспилотников «Ланцет», танков Т-90 «Прорыв» и др. В ответ Чемезов сообщил, что госкорпорация над этим «как раз работает». Спустя неделю заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков заявил, что «Ростех» намерен кратно увеличить выпуск дронов «Ланцет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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