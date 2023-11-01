В «Ростехе» сообщили о росте производства танков в семь раз

В марте 2023 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что расход боеприпасов в условиях спецоперации многократно возрос, призвал увеличить их производство. Такую же задачу перед предприятиями ставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Уже в июле он сообщил о росте выпуска боеприпасов более чем в 10 раз.