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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Ведомости

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что инцидент произошел около 07:10 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не комментировал инцидент.

В предыдущий раз система ПВО срабатывала вечером 2 ноября. Тогда об уничтожении беспилотника также отчитались в Минобороны.

Утром 2 ноября Гладков сообщил, что за сутки 1 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 139 снарядов. Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Белгородском районе – 62. Валуйский городской округ обстреляли 36 раз. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших. Один мужчина пострадал при обстреле Шебекина. Он получил осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего прооперировали, он остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии, уточнил Гладков.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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