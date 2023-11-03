Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.
В Минобороны уточнили, что инцидент произошел около 07:10 мск. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока никак не комментировал инцидент.
В предыдущий раз система ПВО срабатывала вечером 2 ноября. Тогда об уничтожении беспилотника также отчитались в Минобороны.
Утром 2 ноября Гладков сообщил, что за сутки 1 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 139 снарядов. Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Белгородском районе – 62. Валуйский городской округ обстреляли 36 раз. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших. Один мужчина пострадал при обстреле Шебекина. Он получил осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего прооперировали, он остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии, уточнил Гладков.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.