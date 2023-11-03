Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Утром 2 ноября Гладков сообщил, что за сутки 1 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 139 снарядов. Наибольшее число прилетов было зафиксировано в Белгородском районе – 62. Валуйский городской округ обстреляли 36 раз. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших. Один мужчина пострадал при обстреле Шебекина. Он получил осколочные ранения рук и ног. Пострадавшего прооперировали, он остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии, уточнил Гладков.