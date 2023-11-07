«Справедливая Россия» передаст мандат Белоусова депутату из Кировской области
Президиум Центрального совета «Справедливой России» предложил Центризбиркому кандидатуру депутата заксособрания Кировской области Олеси Редькиной для замещения вакантного мандата в Госдуме, освободившегося после досрочного лишения полномочий Вадима Белоусова. Об этом «Ведомостям» сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Олеся Александровна была второй вслед за выбывшим депутатом в составе федерального списка партии от региональной группы № 16, куда входят Удмуртская Республика и Кировская область. Региональные отделения партии в этих субъектах Федерации поддержали данную кандидатуру, так что решение принято ожидаемое, в соответствии с законом и мнением наших коллег», – сказал он.
По словам Миронова, «в регионе хорошо знают Олесю Александровну, которая свыше 35 лет проработала в здравоохранении, прошла путь от санитарки до главного врача Кировской клинической инфекционной больницы, награждена орденом Пирогова, медалью Русской православной церкви». Сейчас она является депутатом заксобрания Кировской области, работала в комитетах по бюджету и социальным вопросам.
Госдума лишила полномочий депутатов Белоусова и Василия Власова от ЛДПР 1 ноября. Мандат Власова ЛДПР передаст депутату Госдумы VI и VII созывов Василине Кулиевой, сообщил ранее лидер партии Леонид Слуцкий.
В отношении Белоусова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он находится в розыске. Последний раз в Думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. В августе 2022 г. Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб., а в мае этого года приговор вступил в силу.