Газета
Политика

«Справедливая Россия» передаст мандат Белоусова депутату из Кировской области

Ведомости

Президиум Центрального совета «Справедливой России» предложил Центризбиркому кандидатуру депутата заксособрания Кировской области Олеси Редькиной для замещения вакантного мандата в Госдуме, освободившегося после досрочного лишения полномочий Вадима Белоусова. Об этом «Ведомостям» сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Олеся Александровна была второй вслед за выбывшим депутатом в составе федерального списка партии от региональной группы № 16, куда входят Удмуртская Республика и Кировская область. Региональные отделения партии в этих субъектах Федерации поддержали данную кандидатуру, так что решение принято ожидаемое, в соответствии с законом и мнением наших коллег», – сказал он.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

По словам Миронова, «в регионе хорошо знают Олесю Александровну, которая свыше 35 лет проработала в здравоохранении, прошла путь от санитарки до главного врача Кировской клинической инфекционной больницы, награждена орденом Пирогова, медалью Русской православной церкви». Сейчас она является депутатом заксобрания Кировской области, работала в комитетах по бюджету и социальным вопросам.

Госдума лишила полномочий депутатов Белоусова и Василия Власова от ЛДПР 1 ноября. Мандат Власова ЛДПР передаст депутату Госдумы VI и VII созывов Василине Кулиевой, сообщил ранее лидер партии Леонид Слуцкий.

В отношении Белоусова было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он находится в розыске. Последний раз в Думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. В августе 2022 г. Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб., а в мае этого года приговор вступил в силу.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных