Главнокомандующий армией Никарагуа заявил, что правда на стороне России
В конфликте РФ и Украины правда – на стороне России, потому что ее безопасность действительно находилась под угрозой, а народ на юго-востоке Украины регулярно подвергался нападениям. Об этом заявил главнокомандующий армией Никарагуа Хулио Авилес Кастильо на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает российское оборонное ведомство.
«С 2014 г. и далее Запад использовал Украину для того, чтобы попытаться угрожать безопасности РФ. Мы прекрасно понимаем, что от Украины до Москвы меньше 1000 км, и поэтому этот вопрос достаточно проблемный, если говорить о безопасности страны», – подчеркнул Кастильо.
По его словам, НАТО неоднократно использовало Украину, открывая раны украинского народа. Российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность России, внести дестабилизацию и вести провокационную войну.
18 мая Министерство обороны России в рамках военно-технического сотрудничества поставило армии Никарагуа продукцию военного назначения, сообщала пресс-служба ведомства. Речь шла, в частности, о модернизированных образцах инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений, перед которыми стоят, среди прочего, задачи гуманитарного характера по оказанию помощи гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций. Помимо этого подразделения по охране внутренних территориальных вод национальных военно-морских сил получили малоразмерные плавательные средства производства российского оборонно-промышленного комплекса.
В конце марта в Москве заместитель министра обороны России Александр Фомин, генеральный инспектор армии Никарагуа Марвин Корралес и спецпредставитель президента Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Ортега обсудили вопросы российско-никарагуанского военного и военно-технического сотрудничества. По итогам переговоров был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по линии оборонных ведомств.