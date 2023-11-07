Главнокомандующий армией Никарагуа заявил, что правда на стороне России

«С 2014 г. и далее Запад использовал Украину для того, чтобы попытаться угрожать безопасности РФ. Мы прекрасно понимаем, что от Украины до Москвы меньше 1000 км, и поэтому этот вопрос достаточно проблемный, если говорить о безопасности страны», – подчеркнул Кастильо.