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Главнокомандующий армией Никарагуа заявил, что правда на стороне России

Ведомости

В конфликте РФ и Украины правда – на стороне России, потому что ее безопасность действительно находилась под угрозой, а народ на юго-востоке Украины регулярно подвергался нападениям. Об этом заявил главнокомандующий армией Никарагуа Хулио Авилес Кастильо на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает российское оборонное ведомство.

«С 2014 г. и далее Запад использовал Украину для того, чтобы попытаться угрожать безопасности РФ. Мы прекрасно понимаем, что от Украины до Москвы меньше 1000 км, и поэтому этот вопрос достаточно проблемный, если говорить о безопасности страны», – подчеркнул Кастильо.

По его словам, НАТО неоднократно использовало Украину, открывая раны украинского народа. Российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность России, внести дестабилизацию и вести провокационную войну.

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18 мая Министерство обороны России в рамках военно-технического сотрудничества поставило армии Никарагуа продукцию военного назначения, сообщала пресс-служба ведомства. Речь шла, в частности, о модернизированных образцах инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений, перед которыми стоят, среди прочего, задачи гуманитарного характера по оказанию помощи гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций. Помимо этого подразделения по охране внутренних территориальных вод национальных военно-морских сил получили малоразмерные плавательные средства производства российского оборонно-промышленного комплекса.

В конце марта в Москве заместитель министра обороны России Александр Фомин, генеральный инспектор армии Никарагуа Марвин Корралес и спецпредставитель президента Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Ортега обсудили вопросы российско-никарагуанского военного и военно-технического сотрудничества. По итогам переговоров был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по линии оборонных ведомств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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