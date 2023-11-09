В Кремле определились с представителем России на саммите АТЭС
В Кремле уже определились с тем, кто будет представлять Россию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, всю информацию сообщат своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Тоже сообщим своевременно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»), отвечая на вопрос, появилась ли ясность, на каком уровне Россия будет представлена на саммите АТЭС.
В начале октября официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что Штаты не ожидают участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС. На тот момент, по словам дипломата, Москва еще не получила приглашение на мероприятие.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 15 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.