В Кремле определились с представителем России на саммите АТЭС

В начале октября официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщил, что Штаты не ожидают участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско. После этого посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите АТЭС. На тот момент, по словам дипломата, Москва еще не получила приглашение на мероприятие.