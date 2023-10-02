Госдеп: США не рассчитывают на участие Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско

«Он не будет [участвовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [говорить] на этот счет. <...> Мы говорили, что будем соблюдать свои обязательства как принимающая сторона АТЭС. Но мы [также] будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений», – отметил глава пресс-службы госдепа США (цитата по ТАСС).