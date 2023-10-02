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Госдеп: США не рассчитывают на участие Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско

Ведомости

США ожидают, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

«Он не будет [участвовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [говорить] на этот счет. <...> Мы говорили, что будем соблюдать свои обязательства как принимающая сторона АТЭС. Но мы [также] будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений», – отметил глава пресс-службы госдепа США (цитата по ТАСС). 

По мнению Миллера, Путин вряд ли прибудет на саммит еще и из-за нежелания в нем участвовать. Официальный представитель американского кабмина заявил, что «был бы очень удивлен», если бы российский президент решил прилететь в Сан-Франциско на АТЭС.

Ранее по теме: МИД: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

О решении США не приглашать Путина на саммит ранее сообщали в МИД России. По данным посла по особым поручениям Марата Бердыева, на АТЭС не пригласят и ряд лидеров других государств из-за объявленных в их отношении санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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