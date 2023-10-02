Госдеп: США не рассчитывают на участие Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско
США ожидают, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил на брифинге официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
«Он не будет [участвовать] в ноябре в Сан-Франциско. Думаю, мы все можем достаточно ясно [говорить] на этот счет. <...> Мы говорили, что будем соблюдать свои обязательства как принимающая сторона АТЭС. Но мы [также] будем соблюдать свои санкционные правила и нормы при рассылке приглашений», – отметил глава пресс-службы госдепа США (цитата по ТАСС).
По мнению Миллера, Путин вряд ли прибудет на саммит еще и из-за нежелания в нем участвовать. Официальный представитель американского кабмина заявил, что «был бы очень удивлен», если бы российский президент решил прилететь в Сан-Франциско на АТЭС.
О решении США не приглашать Путина на саммит ранее сообщали в МИД России. По данным посла по особым поручениям Марата Бердыева, на АТЭС не пригласят и ряд лидеров других государств из-за объявленных в их отношении санкций.