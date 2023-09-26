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МИД: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

Ведомости

США донесли до России, что не планируют приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско нескольких лидеров, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, передает «РИА Новости».

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», – сказал он.

Бердыев отметил, что российская сторона продолжает взаимодействовать с Вашингтоном, чтобы добиться от него выполнения обязательств в качестве принимающей стороны. По словам дипломата, он снова отправил запрос с призывом пригласить Путина на саммит. Посол добавил, что решение не направлять приглашение российскому лидеру демонстрирует «недобросовестность американской стороны» и «политизацию сугубо экономического форума».

В середине августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отказали российской делегации в визах на мероприятия по линии АТЭС. Он назвал ситуацию «крайне негативной» и отметил «неприемлемость действий Вашингтона».

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС. «Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», – сказал он.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и 2 территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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