МИД: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
США донесли до России, что не планируют приглашать на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско нескольких лидеров, включая президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, передает «РИА Новости».
«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», – сказал он.
Бердыев отметил, что российская сторона продолжает взаимодействовать с Вашингтоном, чтобы добиться от него выполнения обязательств в качестве принимающей стороны. По словам дипломата, он снова отправил запрос с призывом пригласить Путина на саммит. Посол добавил, что решение не направлять приглашение российскому лидеру демонстрирует «недобросовестность американской стороны» и «политизацию сугубо экономического форума».
В середине августа посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что США отказали российской делегации в визах на мероприятия по линии АТЭС. Он назвал ситуацию «крайне негативной» и отметил «неприемлемость действий Вашингтона».
В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС. «Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения», – сказал он.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и 2 территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.