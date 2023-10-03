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Антонов: Москва сама определит уровень участия на саммите АТЭС в США

Ведомости

Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности – прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», – сказал он, комментируя заявления госдепа США о том, что Вашингтон будет руководствоваться санкционными списками при рассылке приглашений.

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Антонов также отметил, что США как принимающей стороне отведена техническая функция – «составить документ и направить всем участникам объединения». По словам посла, Москва считает попытку Вашингтона объяснить рассылку приглашений односторонними санкциями «нарушением международных обязательств».

2 октября ​​официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США ожидают, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее в российском МИДе сообщили, что США приняли решение не направлять приглашения на саммит АТЭС нескольким лидерам, включая Путина. Там пояснили, что такое решение было принято в связи с действием санкционных ограничений.

Саммит АТЭС пройдет в этом году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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