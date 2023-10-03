Антонов: Москва сама определит уровень участия на саммите АТЭС в США

«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности – прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», – сказал он, комментируя заявления госдепа США о том, что Вашингтон будет руководствоваться санкционными списками при рассылке приглашений.