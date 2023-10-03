Антонов: Москва сама определит уровень участия на саммите АТЭС в США
Россия самостоятельно определит уровень своего участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности – прерогатива России. Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение», – сказал он, комментируя заявления госдепа США о том, что Вашингтон будет руководствоваться санкционными списками при рассылке приглашений.
Антонов также отметил, что США как принимающей стороне отведена техническая функция – «составить документ и направить всем участникам объединения». По словам посла, Москва считает попытку Вашингтона объяснить рассылку приглашений односторонними санкциями «нарушением международных обязательств».
2 октября официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США ожидают, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в саммите АТЭС в Сан-Франциско.
Ранее в российском МИДе сообщили, что США приняли решение не направлять приглашения на саммит АТЭС нескольким лидерам, включая Путина. Там пояснили, что такое решение было принято в связи с действием санкционных ограничений.
Саммит АТЭС пройдет в этом году с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. В состав форума входят 19 стран и две территории, включая Россию, Китай, США, Японию, Канаду и др.