В Кремле заявили о сдержанном оптимизме по эвакуации россиян из Газы

«Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. По состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин. И дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу», – рассказал Песков.