В Кремле заявили о сдержанном оптимизме по эвакуации россиян из Газы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей появился сдержанный оптимизм в вопросе начала эвакуации граждан РФ из сектора Газа.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать информацию МИДа о 300 детях из РФ в списке на эвакуацию, а также спросили, как будет организована их эвакуация.
«Предпринимаются максимально возможные попытки для того, чтобы начать процесс эвакуации. По состоянию на сегодня, именно на сегодня, у нас есть сдержанный оптимизм в этом плане, что этот процесс удастся начать, сделать почин. И дальше его продолжить до того момента, когда все желающие граждане России покинут Газу», – рассказал Песков.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек. Число же раненных превышает 26 400 человек.
Ранее сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом включены 85 граждан России. В начале ноября МИД РФ сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. По информации СМИ, в аэропорту Каира находятся два спецборта Ил-76 для эвакуации россиян из сектора Газа.