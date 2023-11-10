ЕК не представит на этой неделе 12-й пакет санкций против России

1 ноября газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов писала, что предложения ЕК по новым ограничениям будут направлены странам ЕС на неделе с 6 по 12 ноября. Двое собеседников отметили, что обсуждение новых мер может занять от одной недели до конца года. В интервью газете The Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября.