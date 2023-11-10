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ЕК не представит на этой неделе 12-й пакет санкций против России

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) не сможет представить новый пакет санкций против России на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

«Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются. Мы надеемся представить [санкционный пакет] очень скоро», – сказал он (цитата по ТАСС).

Конкретную дату представления 12-го пакета санкций Мамер называть не стал. 

1 ноября газета Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов писала, что предложения ЕК по новым ограничениям будут направлены странам ЕС на неделе с 6 по 12 ноября. Двое собеседников отметили, что обсуждение новых мер может занять от одной недели до конца года. В интервью газете The Financial Times глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября.

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Ожидается, что 12-й пакет санкций будет включать запрет на поставку алмазов из России. В начале ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что помимо новых запретов на импорт и экспорт, в пакет также войдут меры по ужесточению цен на нефть. Кроме того, по данным Politico, ЕС планирует ввести дополнительные меры для борьбы с обходом санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что несмотря на «дефицит идей», санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить. Он подчеркнул, что экономика страны готова к этому. Комментируя планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами, Песков заявлял, что это приведет к образованию лакун, поскольку мировой рынок богат альтернативами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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