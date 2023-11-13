Песков заявил о росте сообщений об украинском следе в деле о «Северных потоках»
В СМИ все чаще появляются сообщения о причастности к диверсии на «Северных потоках» Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Washington Post (WP).
«Украинские следы этой диверсии, этого террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, в различных расследованиях и сообщениях СМИ. Это действительно так. Мы очень внимательно с этим знакомимся», – подчеркнул он.
Песков указал на «тревожные утверждения» в публикации WP, которые касаются якобы неосведомленности президента Украины Владимира Зеленского о планах подорвать трубопроводы. По его мнению, это является «тревожным знаком» не только для России, но и для Запада. «Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», – подчеркнул он.
Представитель Кремля также призвал «тех, кто ведет расследование», публично представить результаты разбирательств, а также назвать имена исполнителей, координаторов и заказчиков атаки.
11 ноября WP со ссылкой на неназванных чиновников с Украины и из европейских стран сообщила, что подрыв «Северных потоков» координировал экс-командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский. По данным издания, при осуществлении диверсии он получал приказы от главкома ВСУ Валерия Залужного. Сам Червинский опроверг какую-либо причастность к подрыву газопроводов.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.