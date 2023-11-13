Песков заявил о росте сообщений об украинском следе в деле о «Северных потоках»

Песков указал на «тревожные утверждения» в публикации WP, которые касаются якобы неосведомленности президента Украины Владимира Зеленского о планах подорвать трубопроводы. По его мнению, это является «тревожным знаком» не только для России, но и для Запада. «Если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание», – подчеркнул он.