«Рособоронэкспорт»: отказ от экспорта «Ланцетов» связан с потребностью армии
Отечественные беспилотники «Ланцет» не поставляют за рубеж из-за потребности армии России, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, пишет ТАСС.
«Ланцету также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», – сказал Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
Он отметил, что сейчас наблюдается рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, в частности компания в этом сегменте продвигает «Куб-Э».
В середине сентября индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» будет увеличено в несколько раз. В «Ростехе» также нарастят выпуск «Гранатов», «Тахионов» и других моделей дронов.
Он также отметил, что госкорпорация в два раза увеличила выпуск высокоточного оружия – ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333. В то же время «Ростех» ведет разработки новых видов высокоточных вооружений.