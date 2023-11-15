«Рособоронэкспорт»: отказ от экспорта «Ланцетов» связан с потребностью армии

«Ланцету также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», – сказал Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.