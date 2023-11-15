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«Рособоронэкспорт»: отказ от экспорта «Ланцетов» связан с потребностью армии

Ведомости

Отечественные беспилотники «Ланцет» не поставляют за рубеж из-за потребности армии России, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, пишет ТАСС.

«Ланцету также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», – сказал Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Он отметил, что сейчас наблюдается рост интереса иностранных партнеров к российским барражирующим боеприпасам, в частности компания в этом сегменте продвигает «Куб-Э».

В «Ростехе» сообщили о росте производства танков в семь раз

В середине сентября индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет» будет увеличено в несколько раз. В «Ростехе» также нарастят выпуск «Гранатов», «Тахионов» и других моделей дронов.

Он также отметил, что госкорпорация в два раза увеличила выпуск высокоточного оружия – ракет «Китолов», «Стрела»,  «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333. В то же время «Ростех» ведет разработки новых видов высокоточных вооружений. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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