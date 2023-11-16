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Песков не стал комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине как «диктаторе»

Ведомости

Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпина является диктатором. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия дорожит отношениями с Китаем.

«Для нас главное – это настоящая дружба, взаимоуважительное отношение, которое есть между лидерами Китая и Российской Федерации. И мы дорожим этими отношениями», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пока не располагают детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке дня переговоров между лидерами США и КНР.

15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско прошли переговоры Байдена и Си. Американский лидер отметил, что в ходе беседы был достигнут «важный прогресс». В Белом доме заявили, что Байден и Си провели «откровенную и конструктивную беседу». На пресс-конференции по итогам переговоров журналисты задали Байдену вопрос, продолжит ли он и дальше считать Си диктатором. Президент США ответил, что «он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной». Байден также добавил, что китайское правительство «совершенно отличается» от американского. МИД КНР назвал слова Байдена ошибочными и безответственными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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