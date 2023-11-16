Песков не стал комментировать слова Байдена о Си Цзиньпине как «диктаторе»

15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско прошли переговоры Байдена и Си. Американский лидер отметил, что в ходе беседы был достигнут «важный прогресс». В Белом доме заявили, что Байден и Си провели «откровенную и конструктивную беседу». На пресс-конференции по итогам переговоров журналисты задали Байдену вопрос, продолжит ли он и дальше считать Си диктатором. Президент США ответил, что «он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной». Байден также добавил, что китайское правительство «совершенно отличается» от американского. МИД КНР назвал слова Байдена ошибочными и безответственными.