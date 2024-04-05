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Посольство сообщило о визите министра образования КНДР в Россию

Ведомости

Делегация минобразования КНДР во главе с министром Ким Сын Ду вылетела в Россию на переговоры. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Северной Корее.

Северокорейские чиновники намерены обсудить с российской стороной увеличение квоты для студентов КНДР в российских вузах, а также тему повышения уровня преподавания корейского языка в России и русского языка в КНДР. Планируется увеличить взаимный прием студентов по лингвистическим специальностям, а также наладить практику командирования преподавателей, уточнили в посольстве.

Делегацию провожал в аэропорту посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Свою работу северокорейские чиновники начнут во Владивостоке. Они посетят Дальневосточный Федеральный университет и встретятся с ректорами ряда вузов Приморского края. Затем делегация отправится в Москву.

27 марта в Москву прибыла делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Джо Хо. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов рассказал, что представители Северной Кореи проведут в Москве несколько дней. Стороны намерены свериться по исполнению договоренностей и решений, которые были приняты на заседании межправительственной комиссии в Пхеньяне.

С 25 по 27 марта Пхеньян с визитом посещала делегация Службы внешней разведки (СВР) во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным. Он провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. В СВР отметили, что стороны обсудили «международную обстановку, региональную безопасность, а также углубление взаимодействия в условиях давления внешних сил».   

Ранее в Кремле говорили, что КНДР является очень важным партнером для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва намерена развивать отношения с Пхеньяном «во всех областях, включая и чувствительные области».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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