Посольство сообщило о визите министра образования КНДР в Россию
Делегация минобразования КНДР во главе с министром Ким Сын Ду вылетела в Россию на переговоры. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Северной Корее.
Северокорейские чиновники намерены обсудить с российской стороной увеличение квоты для студентов КНДР в российских вузах, а также тему повышения уровня преподавания корейского языка в России и русского языка в КНДР. Планируется увеличить взаимный прием студентов по лингвистическим специальностям, а также наладить практику командирования преподавателей, уточнили в посольстве.
Делегацию провожал в аэропорту посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Свою работу северокорейские чиновники начнут во Владивостоке. Они посетят Дальневосточный Федеральный университет и встретятся с ректорами ряда вузов Приморского края. Затем делегация отправится в Москву.
27 марта в Москву прибыла делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Джо Хо. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов рассказал, что представители Северной Кореи проведут в Москве несколько дней. Стороны намерены свериться по исполнению договоренностей и решений, которые были приняты на заседании межправительственной комиссии в Пхеньяне.
С 25 по 27 марта Пхеньян с визитом посещала делегация Службы внешней разведки (СВР) во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным. Он провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. В СВР отметили, что стороны обсудили «международную обстановку, региональную безопасность, а также углубление взаимодействия в условиях давления внешних сил».
Ранее в Кремле говорили, что КНДР является очень важным партнером для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва намерена развивать отношения с Пхеньяном «во всех областях, включая и чувствительные области».