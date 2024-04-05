Посольство сообщило о визите министра образования КНДР в Россию

27 марта в Москву прибыла делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Джо Хо. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов рассказал, что представители Северной Кореи проведут в Москве несколько дней. Стороны намерены свериться по исполнению договоренностей и решений, которые были приняты на заседании межправительственной комиссии в Пхеньяне.