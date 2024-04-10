ФБР не стало оценивать данные о планах отправить на Украину членов наркокартелей
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать информацию о планах отправить на Украину уже летом 2024 г. сотни членов латиноамериканских наркокартелей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ФБР.
«ФБР отказывается от комментариев», – сказал он.
Посольство США в Мексике на своей странице в X назвало клеветой сообщение МИД РФ с предупреждением о вербовке отбывающих сроки в США членов наркокартелей для участия в конфликте на Украине.
9 апреля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что американские ЧВК начали вербовать в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По данным СВР, заключенным обещают полную амнистию. Первые такие группы, состоящие из нескольких сотен латиноамериканцев, могут появиться на Украине летом 2024 г.
После начала конфликта в 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По данным Минобороны РФ от 14 марта 2024 г., с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены.