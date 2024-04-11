Премьер Южной Кореи подал в отставку после поражения правящей партии на выборах
Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су и старшие советники президента республики Юн Сок Ёля подали в отставку после поражения правящей партии «Народная сила» на парламентских выборах. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап».
«Я смиренно приму волю народа, выраженную на всеобщих выборах, и буду стремиться реформировать администрацию и делать все возможное для стабилизации экономики и повышения уровня жизни людей», – привело агентство заявление главы Кореи по поводу результатов выборов.
11 апреля в Южной Корее завершились парламентские выборы, в результате которых оппозиционная леволиберальная Объединенная демократическая партия (ОДП) сохранила большинство в парламенте страны, обогнав по количеству голосов правящую правоконсервативную фракцию «Сила народа».
После подсчета большинства голосов ОДП получила 161 из 254 мест в Национальном собрании, в то время как «Народная сила» получила только 90 мест. Демократы побеждали и на предыдущих выборах в парламент Кореи.