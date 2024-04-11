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Премьер Южной Кореи подал в отставку после поражения правящей партии на выборах

Ведомости

Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су и старшие советники президента республики Юн Сок Ёля подали в отставку после поражения правящей партии «Народная сила» на парламентских выборах. Об этом сообщило корейское агентство «Ренхап».

«Я смиренно приму волю народа, выраженную на всеобщих выборах, и буду стремиться реформировать администрацию и делать все возможное для стабилизации экономики и повышения уровня жизни людей», – привело агентство заявление главы Кореи по поводу результатов выборов.

11 апреля в Южной Корее завершились парламентские выборы, в результате которых оппозиционная леволиберальная Объединенная демократическая партия (ОДП) сохранила большинство в парламенте страны, обогнав по количеству голосов правящую правоконсервативную фракцию «Сила народа».

После подсчета большинства голосов ОДП получила 161 из 254 мест в Национальном собрании, в то время как «Народная сила» получила только 90 мест. Демократы побеждали и на предыдущих выборах в парламент Кореи.

В марте 2022 г. Юн Сок Ёль стал президентом Южной Кореи, второе место занял Ли Чже Мен из ОДП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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