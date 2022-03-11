Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Президентом Южной Кореи стал консерватор

Страна присоединилась к санкциям против России, но хочет сохранить рынок
Глеб Мишутин
Записывать Юна в типичные консерваторы было бы неправильно / Jung Yeon-je / AFP

Кандидат от правоконсервативной партии «Народная сила» Юн Сок Ель победил на президентских выборах в Южной Корее, прошедших 9 марта. Как сообщила национальная избирательная комиссия, после подсчета 100% голосов кандидат-консерватор набрал 48,56%. Его оппонент от леволиберальной Объединенной демократической партии Ли Чже Мен получил 47,83% голосов. Он признал свое поражение и поздравил Юна с победой. Как отмечает корейское информагентство Yonhap, такого маленького разрыва между кандидатами не было за всю историю страны. Явка на выборах составила 77,1%: более чем из 44 млн избирателей на участки пришло свыше 34 млн. Президент страны избирается на пять лет и может править только один срок.

В своем обращении после победы Юн сделал упор на народное единство. «Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы ради наших граждан, ради Республики Кореи мы должны стать единым целым», – заявил он. Ранее агентство Yonhap сообщало, что избрание Юна может заметно изменить внешнюю политику страны. Новый президент занимает жесткую позицию по отношению к КНДР и допускает нанесение превентивного удара по северному соседу. Юн также обещал развернуть в Южной Корее дополнительные системы американской ПРО, также для сдерживания КНДР.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных