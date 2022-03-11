Президентом Южной Кореи стал консерватор

Президентом Южной Кореи стал консерваторСтрана присоединилась к санкциям против России, но хочет сохранить рынок
Кандидат от правоконсервативной партии «Народная сила» Юн Сок Ель победил на президентских выборах в Южной Корее, прошедших 9 марта. Как сообщила национальная избирательная комиссия, после подсчета 100% голосов кандидат-консерватор набрал 48,56%. Его оппонент от леволиберальной Объединенной демократической партии Ли Чже Мен получил 47,83% голосов. Он признал свое поражение и поздравил Юна с победой. Как отмечает корейское информагентство Yonhap, такого маленького разрыва между кандидатами не было за всю историю страны. Явка на выборах составила 77,1%: более чем из 44 млн избирателей на участки пришло свыше 34 млн. Президент страны избирается на пять лет и может править только один срок.
В своем обращении после победы Юн сделал упор на народное единство. «Теперь соревнование закончилось, и мы все должны объединить силы ради наших граждан, ради Республики Кореи мы должны стать единым целым», – заявил он. Ранее агентство Yonhap сообщало, что избрание Юна может заметно изменить внешнюю политику страны. Новый президент занимает жесткую позицию по отношению к КНДР и допускает нанесение превентивного удара по северному соседу. Юн также обещал развернуть в Южной Корее дополнительные системы американской ПРО, также для сдерживания КНДР.