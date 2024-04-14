Посол США сообщила о прямом запросе России после теракта в «Крокусе»
Россия после теракта в «Крокус сити холле» направила Вашингтону прямой запрос насчет имеющейся информации о нападении, США поделились данными и продолжат так делать. Об этом сообщила посол США в Москве Линн Трейси.
«С момента этого теракта США продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь», – приводит ее слова пресс-служба посольства.
Она отметила, что, несмотря на «весьма реальные и глубокие разногласия» с Кремлем, США считают, что россияне имеют право жить безопасно и достойно и быть защищены от угрозы терроризма.
Один из крупнейших в истории страны терактов произошел в Подмосковье вечером 22 марта. В Красногорске в концертном зале «Крокус сити холл» вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. В результате погибли 145 человек. В рамках уголовного дела силовики задержали 11 фигурантов, которые сейчас находятся под арестом. Среди них 10 граждан Таджикистана и один из Узбекистана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что США не принимают участия в расследовании теракта в «Крокус сити холле» и не могу оказать на него влияние. Она также назвала вбросом публикации о предупреждении Вашингтона о нападении на «Крокус».
23 марта американское посольство заявило, что в начале марта правительство США получило информацию о планируемом теракте в Москве, «потенциально направленном против больших скоплений людей». Это побудило госдепартамент опубликовать предупреждение для американцев в России, сообщало посольство. Правительство США, как отмечалось, также поделилось этой информацией с российскими властями. В начале апреля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила определенные сведения от американской стороны, но информация была слишком общей.
26 марта директор ФСБ Александр Бортников заявил, что к теракту могут быть причастны американские, британские и украинские спецслужбы. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 апреля сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину. Он добавил, что «всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США».