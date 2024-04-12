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Захарова: США не повлияют на расследование теракта в «Крокус сити холле»

Ведомости

США не принимают участия в расследовании теракта в «Крокус сити холле» и не могу оказать на него влияние. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Аргументы и факты».

Деятельность США, которые хотят пустить расследование по ложному следу и убедить мировую общественность в том, что к теракту в Подмосковье причастны сторонники афганского филиала ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) «Вилаят Хорасан», направлена на манипулирование общественным мнением. По мнению Захаровой, таким образом Соединенные Штаты хотят «обелить» своих подопечных.

По словам Захаровой, навязчиво рассуждая о причастности к теракту ИГИЛ, США помогают вербовать в нее людей.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 

6 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокус сити холле» пытаются спрятаться в тени ИГ, но это официальные лица Украины. По его словам, первая информация, опубликованная с телефонов нападавших, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов – это официальные лица нацистской «Украины». 8 апреля Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии соучастниками теракта в «Крокусе».

8 апреля СК сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. Перед этим в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.

9 апреля СК возбудил уголовное дело по результатам проверки на причастность высших должностных лиц США и стран НАТО к финансированию террористической деятельности. Дело заведено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По данным следствия, деньги, поступившие через коммерческие организации, в частности, через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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