Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии соучастниками теракта в «Крокусе»
Лидеры США, Франции, Великобритании, Германии и других стран являются соучастниками теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.
Медведев напомнил, что лидеры США и европейских стран назвали заказчиками теракта ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). При этом сами исполнители накануне сознались, что им обещали 1 млн руб. в Киеве. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через брешь в российско-украинской границе.
Зампред Совбеза назвал Киев настоящим заказчиком теракта, а соучастниками убийств – президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца и других мировых лидеров.
7 апреля в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо предполагаемых исполнителей теракта признались в том, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобили и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора. В ходе допроса они назвали имя этого куратора.
6 апреля Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокус сити холле» пытаются спрятаться в тени ИГ, но это официальные лица Украины. По его словам, первая информация, опубликованная с телефонов нападавших, «недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов» – это «официальные лица нацистской “Украины”».
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, где, по заявлению ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.