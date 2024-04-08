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Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии соучастниками теракта в «Крокусе»

Ведомости

Лидеры США, Франции, Великобритании, Германии и других стран являются соучастниками теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Медведев напомнил, что лидеры США и европейских стран назвали заказчиками теракта ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). При этом сами исполнители накануне сознались, что им обещали 1 млн руб. в Киеве. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через брешь в российско-украинской границе.

Зампред Совбеза назвал Киев настоящим заказчиком теракта, а соучастниками убийств – президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака, канцлера Германии Олафа Шольца и других мировых лидеров.

7 апреля в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо предполагаемых исполнителей теракта признались в том, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление. По их словам, ВСУ разминировали два коридора на границе России и Сумской области Украины, чтобы они могли безопасно ее пересечь. В густом лесу возле украинской границы террористы должны были сжечь автомобили и дальше идти пешком, следуя указаниям куратора. В ходе допроса они назвали имя этого куратора.

6 апреля Медведев заявил, что организаторы теракта в «Крокус сити холле» пытаются спрятаться в тени ИГ, но это официальные лица Украины. По его словам, первая информация, опубликованная с телефонов нападавших, «недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов» – это «официальные лица нацистской “Украины”».

Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, где, по заявлению ФСБ, они собирались пересечь границу с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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