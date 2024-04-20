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Власти Запорожья сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Ведомости

18 апреля глава Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал сообщила о взрыве и последующем пожаре на газопроводе. Она уточнила, что при взрыве никто не пострадал.

Объект инфраструктуры в подконтрольном Украине городе Запорожье был поврежден в результате удара, заявил в Telegram секретарь местного совета Анатолий Куртев.

«В результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры», – написал он.

Жилые здания и люди не пострадали, добавил чиновник.

Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. В Минобороны РФ ранее подчеркивали, что целью являются только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. Ранее он говорил, что после серии масштабных ударов на энергосистему наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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