Власти Запорожья сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
18 апреля глава Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал сообщила о взрыве и последующем пожаре на газопроводе. Она уточнила, что при взрыве никто не пострадал.
Объект инфраструктуры в подконтрольном Украине городе Запорожье был поврежден в результате удара, заявил в Telegram секретарь местного совета Анатолий Куртев.
«В результате вражеского удара был поврежден объект инфраструктуры», – написал он.
Жилые здания и люди не пострадали, добавил чиновник.
Последние несколько недель российские военные стали чаще наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ российских территорий и энергетических объектов. В частности, с 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. В Минобороны РФ ранее подчеркивали, что целью являются только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. Ранее он говорил, что после серии масштабных ударов на энергосистему наиболее тяжелая ситуация сохраняется в Харьковской области.