Российская ПВО за ночь перехватила 50 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 беспилотников ВСУ над несколькими российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Большая часть (26) БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, еще десять аппаратов – над территорией Брянской области, а восемь – над Курской областью. Над Тульской областью были сбиты два дрона, еще по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил около 1:30 мск об атаке ВСУ дронами села Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки загорелся частный жилой дом, погибли два мирных жителя. Это женщина с переломом шейки бедра и мужчина, который ухаживал за ней, подчеркнул губернатор. Сыну погибшей удалось спастись.
В 7:21 Гладков также сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, к 7:37 он был отменен.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, в свою очередь, в 23:39 мск 19 апреля об уничтожении пяти ударных дронов ВСУ над Выгоничским районом. При падении одного из сбитых БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.