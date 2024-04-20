Российская ПВО за ночь перехватила 50 украинских беспилотников

Большая часть (26) БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, еще десять аппаратов – над территорией Брянской области, а восемь – над Курской областью. Над Тульской областью были сбиты два дрона, еще по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.