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Российская ПВО за ночь перехватила 50 украинских беспилотников

Ведомости

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 беспилотников ВСУ над несколькими российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Большая часть (26) БПЛА были перехвачены над Белгородской областью, еще десять аппаратов – над территорией Брянской области, а восемь – над Курской областью. Над Тульской областью были сбиты два дрона, еще по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил около 1:30 мск об атаке ВСУ дронами села Пороз Грайворонского городского округа. В результате атаки загорелся частный жилой дом, погибли два мирных жителя. Это женщина с переломом шейки бедра и мужчина, который ухаживал за ней, подчеркнул губернатор. Сыну погибшей удалось спастись.

В 7:21 Гладков также сообщил о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, к 7:37 он был отменен.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, в свою очередь, в 23:39 мск 19 апреля об уничтожении пяти ударных дронов ВСУ над Выгоничским районом. При падении одного из сбитых БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.

После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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