Туск раскритиковал Дуду за слова о размещении ядерного оружия в Польше

30 июня 2023 г. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявлял о готовности страны принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал». Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено.