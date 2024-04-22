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Туск раскритиковал Дуду за слова о размещении ядерного оружия в Польше

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента республики Анджея Дуду за его слова о готовности разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, передает Do Rzeczy.

«Эта идея очень масштабная и серьезная. Я хотел бы узнать обо всех обстоятельствах, которые побудили президента сделать такое заявление», – подчеркнул Туск.

Премьер-министр Польши отметил, что хотел бы, чтобы все возможные инициативы по вопросам безопасности прежде всего тщательно готовились теми, кто несет за это ответственность, и чтобы была уверенность, что республике это нужно.

22 апреля Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении проводит общую политику.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше.

30 июня 2023 г. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявлял о готовности страны принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал». Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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