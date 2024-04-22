Туск раскритиковал Дуду за слова о размещении ядерного оружия в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента республики Анджея Дуду за его слова о готовности разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, передает Do Rzeczy.
«Эта идея очень масштабная и серьезная. Я хотел бы узнать обо всех обстоятельствах, которые побудили президента сделать такое заявление», – подчеркнул Туск.
Премьер-министр Польши отметил, что хотел бы, чтобы все возможные инициативы по вопросам безопасности прежде всего тщательно готовились теми, кто несет за это ответственность, и чтобы была уверенность, что республике это нужно.
22 апреля Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении проводит общую политику.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше.
30 июня 2023 г. премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявлял о готовности страны принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал». Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено.