СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы
Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась к послу Турции в России Танжу Бильгичу в связи с нарушениями прав россиян со стороны авиакомпании Turkish Airlines, сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Члены постоянной комиссии выразили серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и нарушениями прав россиян со стороны турецких авиаперевозчиков. Генеральное консульство РФ в Стамбуле утверждает, что в последнее время участились случаи отказа Turkish Airlines принимать на борт россиян, следующих транзитом через Турцию в страны Латинской Америки.
«По свидетельствам очевидцев, единственным основанием для отказа становится принадлежность к гражданству РФ», – говорится в сообщении.
По данным российских дипломатов, сотрудники авиакомпании часто ведут себя не вполне корректно. Посольство России в Турции обратилось к руководству авиакомпании за разъяснениями и направило официальную ноту в МИД страны. Внятной реакции на обращения еще не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов сохранились.
23 апреля посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс авиакомпании Turkish Airlines. В том числе, дипломаты советуют подавать иск к авиаперевозчику в российский суд.
В случае недопуска на рейс посольство рекомендует связаться с Генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать на аудио или видео инцидент и письменно запросить у авиакомпании документальное подтверждения факта отказа в посадке с указанием его причин. Кроме того, россияне могут подать судебный иск по месту своего жительства против авиаперевозчика с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба.
12 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка в Стамбуле сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.
21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов рассказал, что в связи с инцидентом российскими дипломатами направлены обращения к руководству авиакомпании Turkish Airlines и МИДу страны.