СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы

В случае недопуска на рейс посольство рекомендует связаться с Генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать на аудио или видео инцидент и письменно запросить у авиакомпании документальное подтверждения факта отказа в посадке с указанием его причин. Кроме того, россияне могут подать судебный иск по месту своего жительства против авиаперевозчика с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба.