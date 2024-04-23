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СПЧ обратился к послу Турции из-за недопуска россиян на авиарейсы

Ведомости

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась к послу Турции в России Танжу Бильгичу в связи с нарушениями прав россиян со стороны авиакомпании Turkish Airlines, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Члены постоянной комиссии выразили серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и нарушениями прав россиян со стороны турецких авиаперевозчиков. Генеральное консульство РФ в Стамбуле утверждает, что в последнее время участились случаи отказа Turkish Airlines принимать на борт россиян, следующих транзитом через Турцию в страны Латинской Америки.

«По свидетельствам очевидцев, единственным основанием для отказа становится принадлежность к гражданству РФ», – говорится в сообщении.

По данным российских дипломатов, сотрудники авиакомпании часто ведут себя не вполне корректно. Посольство России в Турции обратилось к руководству авиакомпании за разъяснениями и направило официальную ноту в МИД страны. Внятной реакции на обращения еще не последовало, и случаи отказа в предоставлении услуг транзитных перелетов сохранились.

23 апреля посольство РФ опубликовало рекомендации россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс авиакомпании Turkish Airlines. В том числе, дипломаты советуют подавать иск к авиаперевозчику в российский суд.

В случае недопуска на рейс посольство рекомендует связаться с Генеральным консульством России в Стамбуле, а также зафиксировать на аудио или видео инцидент и письменно запросить у авиакомпании документальное подтверждения факта отказа в посадке с указанием его причин. Кроме того, россияне могут подать судебный иск по месту своего жительства против авиаперевозчика с ходатайством о возмещении материального и морального ущерба.

12 апреля вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российским туристам рекомендовано не летать в Мексику рейсами турецких авиакомпаний после того, как трех россиянок не пустили на рейс до Канкуна. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка в Стамбуле сорвалась, но новые посадочные им выдали, однако в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке. За сорвавшуюся 16-дневную поездку путешественницы заплатили $45 000.

21 апреля генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов рассказал, что в связи с инцидентом российскими дипломатами направлены обращения к руководству авиакомпании Turkish Airlines и МИДу страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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