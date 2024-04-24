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Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соареса.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 г. по итогам саммита в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В конце 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении руководства страны не вступать в БРИКС. 

С 1 января 2024 г. председательство в объединении БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику и географию проведения. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 г. в Казани.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена пригласить на саммит БРИКС в Казани не только полноценных членов альянса, но и страны БРИКС+. Глава МИДа подчеркнул, что БРИКС «действительно обрел глобальные измерения» не только по своей повестке дня, но и по географии, которая затрагивает все основные регионы мира.

24 апреля Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС+, об этом сообщила посол страны в России Джанита Лиянаге. Вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную, продовольственную и другую безопасность. Помимо этого, о желании присоединиться к БРИКС заявили Колумбия и Венесуэла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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