Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соареса.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В августе 2023 г. по итогам саммита в Йоханнесбурге в объединение пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию. В конце 2023 г. президент Аргентины Хавьер Милей направил официальное письмо лидерам стран – участниц БРИКС, в котором уведомил о решении руководства страны не вступать в БРИКС.
С 1 января 2024 г. председательство в объединении БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику и географию проведения. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 г. в Казани.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена пригласить на саммит БРИКС в Казани не только полноценных членов альянса, но и страны БРИКС+. Глава МИДа подчеркнул, что БРИКС «действительно обрел глобальные измерения» не только по своей повестке дня, но и по географии, которая затрагивает все основные регионы мира.
24 апреля Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС+, об этом сообщила посол страны в России Джанита Лиянаге. Вступление в БРИКС позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную, продовольственную и другую безопасность. Помимо этого, о желании присоединиться к БРИКС заявили Колумбия и Венесуэла.