Президент Бразилии примет участие в саммите БРИКС в Казани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена пригласить на саммит БРИКС в Казани не только полноценных членов альянса, но и страны БРИКС+. Глава МИДа подчеркнул, что БРИКС «действительно обрел глобальные измерения» не только по своей повестке дня, но и по географии, которая затрагивает все основные регионы мира.