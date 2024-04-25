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Посол Антонов: власти США третий год запрещают возлагать венки к «Духу Эльбы»

Ведомости

Американские власти третий год подряд запрещают проводить церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» в честь годовщины встречи советских и американских войск в 1945 г. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в обращении, приуроченном к памятной дате.

Антонов напомнил, что сегодня отмечается 79-летие со дня встречи советских и американских войск на реке Эльба в Германии после того, как они «ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт». По его словам, торжества по этому случаю проходили и в Москве, и в Нью-Йорке.

«У СССР и США тогда были абсолютно разные представления об устройстве жизни. Но наши страны сумели перешагнуть через обиды и комплексы, когда над миром нависла угроза коричневой чумы», – подчеркнул Антонов.

Посол также отметил особую необходимость передавать правду о Второй мировой войне детям, в то время как западные политики пытаются «навязать новую трактовку истории». Он назвал долгом искоренение «фашистской заразы, давшей мощные побеги на Украине и в ряде европейских государств». В частности, по его словам, важно оберегать мемориалы и места захоронения погибших в борьбе за мир воинов.

«Однако американские власти стали забывать историю. Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ», – сказал Антонов.

Посол выразил надежду, что «рано или поздно в Вашингтоне вспомнят заветы героического поколения и осознают важность «Духа Эльбы» как основы для равноправных и взаимовыгодных отношений».

18 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти ФРГ направили посольству России в Берлине уведомление о нежелательности участия официальных лиц РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей. 21 апреля первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что сотрудники посольства России в Германии несмотря ни на что намерены почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.

Ранее Захарова рассказала, что Россия не получила приглашения от Франции на празднование 80-летия высадки в Нормандии. При этом организаторы мероприятия Mission Liberation подтверждали приглашение Москвы, писали французские СМИ. При этом уточнялось, что президент России Владимир Путин, «с учетом обстоятельств», не будет приглашен.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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