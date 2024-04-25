Посол Антонов: власти США третий год запрещают возлагать венки к «Духу Эльбы»

Антонов напомнил, что сегодня отмечается 79-летие со дня встречи советских и американских войск на реке Эльба в Германии после того, как они «ударом с востока и запада рассекли немецкий фронт». По его словам, торжества по этому случаю проходили и в Москве, и в Нью-Йорке.