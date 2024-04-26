Шойгу предупредил о возможных «катастрофических последствиях» ударов ВСУ по ЗАЭС
«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В начале и середине апреля этого года станция подверглась серии ударов. 7 апреля украинские беспилотники атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. Пострадали трое сотрудников АЭС.
9 апреля Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. В ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля Гросси призвал немедленно прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС, отметив, что ядерная безопасность станции и так находится под угрозой.
18 апреля учебно-тренировочный центр ЗАЭС снова был подвержен атаке дрона вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник был нейтрализован, обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на прекращение атак дронов, остается непредсказуемой. Он сообщил, что 22 апреля эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр недалеко от периметра площадки ЗАЭС впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля. По его словам, они не смогли увидеть крышу центра, но их заверили, что она не была повреждена.