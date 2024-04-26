Шойгу предупредил о возможных «катастрофических последствиях» ударов ВСУ по ЗАЭС

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на прекращение атак дронов, остается непредсказуемой. Он сообщил, что 22 апреля эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр недалеко от периметра площадки ЗАЭС впервые после сообщений об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля. По его словам, они не смогли увидеть крышу центра, но их заверили, что она не была повреждена.