Главы МИД Украины и Армении проведут политические консультации по кругу тем
Киев и Ереван проведут политические консультации по кругу тем, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
«Мы договорились о проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес», – уточнил Кулеба.
По его словам, стороны обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и в зоне конфликта на Украине. Кулеба приветствовал соглашение о делимитации армяно-азербайджанской границы.
Работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном начались в конце апреля. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
18 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что республика не является союзницей России по вопросу Украины, а украинский народ – дружественный для его страны.
19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Пашиняна, заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по вопросу конфликта на Украине, но Москва продолжит объяснять свою правоту Еревану.