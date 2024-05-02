Главы МИД Украины и Армении проведут политические консультации по кругу тем

Работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном начались в конце апреля. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.