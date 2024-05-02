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Главы МИД Украины и Армении проведут политические консультации по кругу тем

Ведомости

Киев и Ереван проведут политические консультации по кругу тем, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Мы договорились о проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес», – уточнил Кулеба.

По его словам, стороны обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе и в зоне конфликта на Украине. Кулеба приветствовал соглашение о делимитации армяно-азербайджанской границы.

Работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном начались в конце апреля. 19 апреля МИД Армении рассказал, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

На фоне договоренностей вдоль границы начались протесты жителей Армении. 

18 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что республика не является союзницей России по вопросу Украины, а украинский народ – дружественный для его страны.

19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Пашиняна, заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по вопросу конфликта на Украине, но Москва продолжит объяснять свою правоту Еревану.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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