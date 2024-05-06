МИД Польши раскритиковал планы президента провести в стране два саммита ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVN24 раскритиковал идею президента страны Анджея Дуды провести во время председательства в Евросоюзе два международных саммита, посвященных отношениям Евросоюза (ЕС) с США и вопросам по Украине.
По его словам, инициатива президента Польши не была согласована с правительством. Сикорский уточнил, что о предложении Дуды про два саммита он узнал из публикаций в СМИ.
«В конституции четко оговорено, кто в Польше проводит заграничную политику и с кем президент согласовывает свои заявления. В данном случае этого не было», – подчеркнул министр.
Сикорский добавил, что у главы государства есть канцелярия со своим бюджетом, в таком случае он может организовать эти саммиты ее силами.
27 апреля издание PAP со ссылкой на заявление Сикорского сообщило, что правительство республики просило Дуду не высказываться о возможности размещения в республике ядерного оружия. Дипломат пояснял, что темы такого масштаба обсуждаются на уровне НАТО, а президент Польши, исходя из полномочий, только представляет оформленную кабмином республики внешнюю политику.
22 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике президента республики за его слова о готовности разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.
В этот же день Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении проводит общую политику.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше.