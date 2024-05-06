МИД Польши раскритиковал планы президента провести в стране два саммита ЕС

В этот же день Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении проводит общую политику.