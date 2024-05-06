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МИД Польши раскритиковал планы президента провести в стране два саммита ЕС

Ведомости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVN24 раскритиковал идею президента страны Анджея Дуды провести во время председательства в Евросоюзе два международных саммита, посвященных отношениям Евросоюза (ЕС) с США и вопросам по Украине.

По его словам, инициатива президента Польши не была согласована с правительством. Сикорский уточнил, что о предложении Дуды про два саммита он узнал из публикаций в СМИ.

«В конституции четко оговорено, кто в Польше проводит заграничную политику и с кем президент согласовывает свои заявления. В данном случае этого не было», – подчеркнул министр.

Сикорский добавил, что у главы государства есть канцелярия со своим бюджетом, в таком случае он может организовать эти саммиты ее силами.

27 апреля издание PAP со ссылкой на заявление Сикорского сообщило, что правительство республики просило Дуду не высказываться о возможности размещения в республике ядерного оружия. Дипломат пояснял, что темы такого масштаба обсуждаются на уровне НАТО, а президент Польши, исходя из полномочий, только представляет оформленную кабмином республики внешнюю политику.

22 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике президента республики за его слова о готовности разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

В этот же день Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении проводит общую политику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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