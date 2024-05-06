Президент Гвинеи-Бисау проведет встречу с Путиным в Москве

Умару Сисоку Эмбало прибудет в Москву с делегацией, ее состав не уточняется. В ходе встречи прежде всего стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Также речь пойдет о подготовке российских кадров для Гвинеи-Бисау. В посольстве отметили, что круг тем для обсуждения «достаточно обширный».