Президент Гвинеи-Бисау проведет встречу с Путиным в Москве
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию 8-11 мая и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило посольство РФ в Гвинее-Бисау, передает «РИА Новости».
«Да, предусмотрена встреча с Владимиром Владимировичем. Двусторонние переговоры на высшем уровне», – рассказали в диппредставительстве.
Умару Сисоку Эмбало прибудет в Москву с делегацией, ее состав не уточняется. В ходе встречи прежде всего стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Также речь пойдет о подготовке российских кадров для Гвинеи-Бисау. В посольстве отметили, что круг тем для обсуждения «достаточно обширный».
Ранее ТАСС со ссылкой на посольство Гвинеи-Бисау в РФ сообщил, что президент западноафриканской страны примет участие в параде Победы 9 мая. На мероприятии также будут присутствовать президенты Лаоса Тхонглун Сисулит и Киргизии Садыр Жапаров. Кроме того, ожидается приезд в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
Помимо этого планируется участие в торжествах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Решение о том, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад Победы, будет принято после саммита ЕАЭС, говорил ранее посол республики в России Дмитрий Крутой.