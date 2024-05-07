Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву
6 мая помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что Диас-Канель проведет переговоры с российским лидером. По словам Ушакова, переговоры пройдут в два раунда: сначала в узком составе, а затем с участием делегации.
Диас-Канель посещал Россию в ноябре 2022 г. Кубинский лидер встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В пресс-службе Совбеза отметили, что политики обсудили сотрудничество в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники специальной военной операции, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. В столицу также прибыл руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.