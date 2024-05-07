Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне готовящейся операции в городе Рафахе на юге сектора Газа призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять участие в идущих дипломатических переговорах. Обращение Гутерриша опубликовано на официальном сайте организации.
«Будет трагедией, если недели интенсивной дипломатической деятельности по установлению мира в Газе не приведут к прекращению огня», – подчеркнул генсек ООН.
Генсек ООН обратился к правительству Израиля и «Хамасу» с призывом не жалеть усилий для достижения соглашения о прекращении огня. Он добавил, что встревожен и огорчен возобновлением военных действий в Рафахе со стороны Израиля.
По его словам, штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой и повлечет за собой множество жертв среди мирного населения. Закрытие КПП «Рафах» и «Карем-Шалом» также наносит большой ущерб и без того тяжелой гуманитарной ситуации.
Вечером 6 мая на сайте ЦАХАЛ сообщалось об атаках на объекты группировки «Хамас» в восточной части Рафаха. Издание пишет, что за ночь ВВС Израиля ударили по более чем 50 объектам боевиков.
В этот же день The Times of Israel сообщила, что ЦАХАЛ призывает палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис перед запланированным наступлением.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что израильская армия в любом случае проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа. При этом наступление ЦАХАЛ не поддерживают США. Президент США Джо Байден в телефонных переговорах с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 28 апреля потребовал, чтобы Тель-Авив не предпринимал наземную операцию в Газе без плана по защите гражданского населения.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.