США не видят причин для корректировки своей ядерной плитики на фоне учений РФ
В США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной политики на фоне сообщения о проведении российских учений по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе пресс-брифинга.
По словам Сингх, в США не увидели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие.
«Но это [проведение учений] глубоко безответственно, и мы собираемся продолжать следить за тем, что происходит в регионе», – добавила представитель Пентагона.
6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе сделали заявления, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».
7 мая госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что республика, в соответствии с указанием президента Александра Лукашенко, проведет проверку своих носителей ядерного оружия.