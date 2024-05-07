США не видят причин для корректировки своей ядерной плитики на фоне учений РФ

В США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной политики на фоне сообщения о проведении российских учений по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе пресс-брифинга.