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США не видят причин для корректировки своей ядерной плитики на фоне учений РФ

Ведомости

В США не видят никаких оснований для корректировки собственной ядерной политики на фоне сообщения о проведении российских учений по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе пресс-брифинга.

По словам Сингх, в США не увидели никаких признаков того, что Россия планирует применить ядерное оружие.

«Но это [проведение учений] глубоко безответственно, и мы собираемся продолжать следить за тем, что происходит в регионе», – добавила представитель Пентагона.

6 мая Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Мероприятия начались по поручению президента РФ Владимира Путина. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Кремле пояснили, что учения связаны с новым витком эскалации напряженности, которую усиливают заявления лидеров стран Запада. В МИДе сделали заявления, что мероприятия должны «остудить "горячие головы" в западных столицах».

7 мая госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что республика, в соответствии с указанием президента Александра Лукашенко, проведет проверку своих носителей ядерного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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