Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Москву

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Умару Сисоку Эмбало примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Кроме того, он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи прежде всего стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Также речь пойдет о подготовке российских кадров для Гвинеи-Бисау, сообщили в посольстве РФ в Гвинее-Бисау. Ушаков отмечал, что президенты в первую очередь рассмотрят вопросы в торгово-экономической сфере.