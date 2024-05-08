Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Москву
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство африканской страны в РФ.
Его борт приземлился в одном из аэропортов Москвы, отмечает ТАСС. Президент Гвинеи-Бисау будет находиться в Москве с 8 по 10 мая.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Умару Сисоку Эмбало примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Кроме того, он намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи прежде всего стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Также речь пойдет о подготовке российских кадров для Гвинеи-Бисау, сообщили в посольстве РФ в Гвинее-Бисау. Ушаков отмечал, что президенты в первую очередь рассмотрят вопросы в торгово-экономической сфере.
В предыдущий раз Умару Сисоку Эмбало приезжал Россию в 2023 г. на второй саммит «Россия – Африка» в Санкт-Петербург. В 2022 г. он посетил Москву с официальным визитом.