СМИ: в результате атаки ЦАХАЛ погиб высокопоставленный палестинский чиновник

10 мая Reuters сообщил, что в ООН предупредили о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются. В этот же день власти Израиля одобрили расширение военной операции в Рафахе. Военный кабмин поручил израильским переговорщикам продолжать переговоры по достижению сделки с «Хамасом» по освобождению заложников.