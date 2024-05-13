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СМИ: в результате атаки ЦАХАЛ погиб высокопоставленный палестинский чиновник

Ведомости

Член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Талал Абу Зарифа погиб в результате атаки ЦАХАЛ. Об этом пишет газета Israel Hayom.

Высокопоставленный чиновник, один из руководителей организации, был убит во время атаки ЦАХАЛ на район Сабра города Газа. Подробностей издание не приводит.

6 мая военный кабмин Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе для освобождения заложников и давления на противника. Тогда пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вооруженные силы страны целенаправленно атакуют «Хамас» в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом.

10 мая Reuters сообщил, что в ООН предупредили о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются. В этот же день власти Израиля одобрили расширение военной операции в Рафахе. Военный кабмин поручил израильским переговорщикам продолжать переговоры по достижению сделки с «Хамасом» по освобождению заложников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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