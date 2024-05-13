СМИ: в результате атаки ЦАХАЛ погиб высокопоставленный палестинский чиновник
Член политбюро Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) Талал Абу Зарифа погиб в результате атаки ЦАХАЛ. Об этом пишет газета Israel Hayom.
Высокопоставленный чиновник, один из руководителей организации, был убит во время атаки ЦАХАЛ на район Сабра города Газа. Подробностей издание не приводит.
6 мая военный кабмин Израиля принял решение продолжить операцию в Рафахе для освобождения заложников и давления на противника. Тогда пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вооруженные силы страны целенаправленно атакуют «Хамас» в восточной части Рафаха на юге сектора Газа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль над пограничным переходом «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом.
10 мая Reuters сообщил, что в ООН предупредили о прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через несколько дней – запасы продовольствия и топлива заканчиваются. В этот же день власти Израиля одобрили расширение военной операции в Рафахе. Военный кабмин поручил израильским переговорщикам продолжать переговоры по достижению сделки с «Хамасом» по освобождению заложников.