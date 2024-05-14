Шольц: на саммите в Швейцарии не будут обсуждать окончание конфликта на Украине
На мирной конференции по Украине в Швейцарии не будет переговоров об окончании конфликта. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью журналу Stern.
Шольц заявил, что «ни у кого не должно быть завышенных ожиданий». «В лучшем случае это начало процесса, который мог бы привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», – сказал Шольц (цитата по ТАСС).
По словам канцлера ФРГ, на саммите будут подниматься темы запрета на ядерное оружие, безопасности атомных электростанций, а также обмена пленными и экспорта зерна.
Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня без участия Москвы. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».
13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы провести конференцию в Швейцарии, сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он, добавив, что Швейцария не годится как место для проведения мирных переговоров, поскольку она поддерживает Украину и санкции против РФ.
В этот же день МИД Швейцарии заявил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине, мир без Москвы немыслим.