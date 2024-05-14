Нарышкин не исключил развязывания Западом крупномасштабного конфликта

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя, раз выступает за это. Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он.