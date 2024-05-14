Нарышкин не исключил развязывания Западом крупномасштабного конфликта
По имеющимся разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для того, чтобы удержать свою гегемонию. Об этом заявил кандидат на должность директора СВР Сергей Нарышкин на пленарном заседании Совета Федерации.
По словам Нарышкина, цель этого конфликта может состоять в том, чтобы существенным образом сократить и моральные, и материальные, и человеческие ресурсы стран – геополитических соперников Запада.
«Есть веские основания считать, что такое действительно произойти может, если так называемый западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным, а во-вторых, в достаточной степени безопасным», – добавил Нарышкин.
13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя, раз выступает за это. Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он.