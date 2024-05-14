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Нарышкин не исключил развязывания Западом крупномасштабного конфликта

Ведомости

По имеющимся разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным развязать крупномасштабный военный конфликт для того, чтобы удержать свою гегемонию. Об этом заявил кандидат на должность директора СВР Сергей Нарышкин на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам Нарышкина, цель этого конфликта может состоять в том, чтобы существенным образом сократить и моральные, и материальные, и человеческие ресурсы стран – геополитических соперников Запада.

«Есть веские основания считать, что такое действительно произойти может, если так называемый западный блок посчитает для себя это, во-первых, выгодным, а во-вторых, в достаточной степени безопасным», – добавил Нарышкин.

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя, раз выступает за это. Комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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