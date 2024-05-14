Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Axios: США договорились с Израилем о нерасширении операции в Рафахе

Ведомости

Администрация президента США достигла договоренности с властями Израиля о том, что операция в Рафахе не будет значительно расширяться до визита советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом пишет портал Axios.

Салливан планирует посетить Саудовскую Аравию и Израиль 18-19 мая на фоне растущей напряженности из-за операции в Рафахе. Белый дом надеется продлить нерасширение операции до личной встречи между официальными представителями США и Израиля после поездки Салливана. Сам визит Салливана портал назвал «долгосрочной попыткой добиться прогресса на пути к сделке между Саудовской Аравией и США», которая могла бы включать в себя нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа и проводят зачистку района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года. Всего израильские ВВС нанесли удар по более чем 100 объектам «Хамаса» на всей территории сектора Газа и уничтожили «десятки боевиков».

Вторжение израильской армии в восточные районы Рафаха произошло, несмотря на призывы США не проводить операцию в городе. В последний раз 12 мая госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом повторил, что Белый дом не поддерживает намерение еврейского государства начать широкое наступление на Рафах, где, по разным оценкам, нашли убежище порядка 1,4 млн палестинцев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных