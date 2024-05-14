Axios: США договорились с Израилем о нерасширении операции в Рафахе
Администрация президента США достигла договоренности с властями Израиля о том, что операция в Рафахе не будет значительно расширяться до визита советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом пишет портал Axios.
Салливан планирует посетить Саудовскую Аравию и Израиль 18-19 мая на фоне растущей напряженности из-за операции в Рафахе. Белый дом надеется продлить нерасширение операции до личной встречи между официальными представителями США и Израиля после поездки Салливана. Сам визит Салливана портал назвал «долгосрочной попыткой добиться прогресса на пути к сделке между Саудовской Аравией и США», которая могла бы включать в себя нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
14 мая израильские военные вторглись в восточные кварталы города Рафах в секторе Газа и проводят зачистку района от боевиков движения «Хамас». Армия также провела военную операцию в городе Джебалия на севере анклава, который находится под контролем Израиля с осени прошлого года. Всего израильские ВВС нанесли удар по более чем 100 объектам «Хамаса» на всей территории сектора Газа и уничтожили «десятки боевиков».
Вторжение израильской армии в восточные районы Рафаха произошло, несмотря на призывы США не проводить операцию в городе. В последний раз 12 мая госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом повторил, что Белый дом не поддерживает намерение еврейского государства начать широкое наступление на Рафах, где, по разным оценкам, нашли убежище порядка 1,4 млн палестинцев.