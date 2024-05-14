Axios: США договорились с Израилем о нерасширении операции в Рафахе

Салливан планирует посетить Саудовскую Аравию и Израиль 18-19 мая на фоне растущей напряженности из-за операции в Рафахе. Белый дом надеется продлить нерасширение операции до личной встречи между официальными представителями США и Израиля после поездки Салливана. Сам визит Салливана портал назвал «долгосрочной попыткой добиться прогресса на пути к сделке между Саудовской Аравией и США», которая могла бы включать в себя нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.