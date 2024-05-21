Йоав Галант обвинил прокурора МУС в попытке лишить Израиль права на самозащиту
Министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в попытке лишить Израиль права на самооборону. Об этом пишет издание Ynet со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Глава ведомства заявил, что попытка прокурора МУС ограничить права Израиля на защиту страны и освобождение заложников должна быть отвергнута. Он также подчеркнул, что параллель, которую Хан провел между «Хамасом» и Израилем, достойна презрения.
Галант отметил, что Израиль не признает авторитет и юрисдикцию трибунала.
20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и др.
Нетаньяху назвал решение главного прокурора абсурдным и ложным, а сравнение «Хамаса» и ЦАХАЛ – «новым антисемитизмом». Премьер-министр подчеркнул, что ордер направлен не только против главных лиц страны, но и против всего государства Израиль.